Три площадки – три партнера: АВТОВАЗ ведет переговоры с китайцами
АВТОВАЗ ведет переговоры с тремя автопроизводителями из Китая о запуске производства машин под брендом Lada. Как сообщил глава российской компании Максим Соколов, определиться с партнерами планируется уже до конца этого года.
Мы с несколькими крупнейшими китайскими партнерами ведем переговорный процесс. Мы дадим бренд Lada новым моделям, которые будем производить с нашими китайскими партнерами. При этом никому не собираемся пускать пыль в глаза и говорим о том, что сегодня это китайский продукт, но с учетом возможностей АВТОВАЗа, его инжинирингового центра, в котором работают 3500 специалистов, мы семимильными шагами будем двигаться к локализации этого автомобиля», – подчеркнул глава АВТОВАЗа.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
На сегодняшний день у АВТОВАЗа переизбыток простаивающих производственных мощностей: завод в Петербурге, завод в Ижевске и небольшой завод «Лада Запад Тольятти» (бывший GM-АВТОВАЗ), где выпускали внедорожники Chevrolet Niva.
Первый партнер известен – FAW. На бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге уже идет подготовка к крупноузловой сборке кроссоверов FAW Besturn T77 под именем Lada X-Cross 5.
С высокой долей вероятности можно говорить, что вторым партнером станет фирма Chery: китайский автопроизводитель как раз сейчас ищет варианты организации производства в России.
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Источник: ТАСС
Фото: АВТОВАЗ
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