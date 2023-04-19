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Ждем под брендом Lada: в Шанхае показали новый кроссовер

FAW Besturn T90 может стать старшим братом готовящегося к производству кроссовера Lada X-Cross 5.

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Как известно, на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге идет подготовка к крупноузловой сборке кроссоверов FAW Besturn T77 под именем Lada X-Cross 5. Еще на презентации этой модели было понятно, что «пятеркой» новая линейка не ограничится, будет и модель покрупнее.

И вот в Шанхае, где сейчас находится команда «За рулем», представляют FAW Besturn T90, в иерархии FAW стоящий как раз на ступеньку выше Besturn T77.

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

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Известно, что модель построена на новой платформе A2 и ее габариты составляют 4718 х 1880 х 1710 мм при колесной базе 2772 мм. То есть в России под брендом Lada скоро может появиться кроссовер, условно находящийся в той же нише, что и Kia Sportage и Volkswagen Tiguan.

В интерьере – огромный планшет мультимедиа и расположенная в одной плоскости с ним цифровая приборка. Селектор трансмиссии выполнен в виде лаконичного джойстика на тоннеле.

В Китае машина имеет движки 1.5Т и 2.0Т с отдачей, соответственно, 169 и 252 л.с. (у нас, в силу действующих налогов, это может превратиться в 149 и 249 л.с.), сочетающиеся с 8-ступенчатым автоматом Aisin.

FAW Bestune T77, младший брат представленного кроссовера, в России стоит от 2 019 000 рублей – и пока это служит нам ориентиром прайса для готовящегося к сборке Lada X-Cross 5. Ранее «За рулем сообщал», что к нам приедет и Besturn T90, прогноз цены – от 2,5 млн рублей. Но вот под каким брендом: FAW, Lada или обоими – пока вопрос.

Видео: «За рулем» / Кирилл Милешкин

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За Рулем
За Рулем
За Рулем

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