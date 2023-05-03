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Новая Hyundai Sonata – первое видео в движении

Новому дизайну автомобиля очень идет динамика.

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Новая Sonata N Line была замечена на дорогах общего пользования и снята на камеру. То, что это версия N Line, легко определить по более агрессивному дизайну, четырем патрубкам выхлопной системы, а также по спойлеру и особым колесным дискам.

В марте появилась обновленная Hyundai Sonata восьмого поколения. Изменения произошли как снаружи, так и внутри.

На передней части модели появилась узкая светодиодная полоска, как у кроссовера Kona и седана Grandeur, а форма воздухозаборника изменилась.

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Sonata стала первой моделью Hyundai с изогнутым дисплеем – 12,3-дюймовой приборной панелью и тачскрином информационно-развлекательной системы.

Воздуховоды, кажется, растянулись на всю ширину салона тонкой полоской, но на самом деле их по-прежнему четыре, но они стилизованы под один.

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Селектор коробки передач переместился на рулевую колонку, благодаря чему на центральной консоли освободилось место и она стала выглядеть аккуратнее.

Технические характеристики обновленного Hyundai пока не обнародовала. Но вряд ли они изменятся. Модель оснащается на выбор атмосферным 2,5-литровым двигателем, 2,5-литровым турбомотором (N Line) и 2-литровым гибридом.

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В оснащение машины входят 12-дюймовый проекционный дисплей, беспроводное обновление программного обеспечения и звуковая система Bose с 12 динамиками, а также смарт-ключ, который позволяет парковать автомобиль дистанционно.

Продажи обновленной Sonata начнутся в конце этого года. В Россию автомобиль будет поставляться, скорее всего, по схеме параллельного импорта.

  • Новый «японец» за 700 тысяч – он уже в продаже: автомобиль отличается вместительным салоном и очень удобными дверьми.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Hyundai

Видео: Youtube

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Hyundai Sonata (2)

За РулемБезымянный
Hyundai Sonata  2017/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

Купил сонату 2017г. Машина хороша.но есть и минусы. Расход топлива на 100км 17л..и запотевания фар.

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