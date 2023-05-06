20 лет под водой. Удивитесь, за сколько продали этот хлам!

Эта оригинальная Acura NSX, к созданию которой приложил руку сам Айртон Сенна.

Те, кто мечтает об Acura NSX первого поколения, могут купить его за 100 000 долларов. Некоторые из лучших экземпляров сегодня стоят почти 200 000 долларов. Но автомобиль на фото, конечно же, за такие деньги никто не купит. Хотя и на него нашелся покупатель после того, как спорткар достали со дна реки, где он пролежал 20 лет. Нынешний владелец приобрел его примерно за 8000 долларов.

Этот оригинальный японский суперкар, в разработке которого участвовала легенда Формулы-1 Айртон Сенна, был украден в конце 1990-х годов. Примерно два десятилетия спустя его выловили из реки в Северной Каролине (США) в сильно обезображенном состоянии. Но, похоже, его новый владелец собирается вернуть авто к жизни.

Кузов выглядит плачевно, окна разбиты, а двигатель и трансмиссия, как говорят, не подлежат ремонту. С учетом шасси, подвески, тормозов, салона и других частей, которые придется заменить, остается довольно дорогой кусок хлама, и это печально, учитывая, что эта модель является востребованной коллекционной машиной.

Acura NSX первого поколения производилась в период с 1990 по 2005 год, цены на нее начинались со 169 500 долларов.

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Источник: Autoevolution

Фото: из открытых источников