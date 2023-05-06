Нетрезвый водитель предъявил права Бориса Джонсона

Недавний случай в Нидерландах изумил даже видавших виды полицейских.

Эта история произошла в городе Гронинген. Голландскую полицию вызвали на место происшествия после сообщения о том, что автомобиль врезался в столб возле моста Эмма. Разбитый автомобиль был брошен, а неподалеку полицейские обнаружили водителя, стоящего на мосту. 35-летний мужчина из небольшого городка Зюйдхорн, расположенного к западу от Гронингена, отказался от медосвидетельствования и был арестован, а его машину обыскали.

Полицейские были крайне удивлены, когда обнаружили в салоне права, якобы принадлежащие бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. На водительском удостоверении был изображен настоящий Борис, а дата выдачи – 24 июля 2019 года – совпадала с той, когда Джонсон переехал на Даунинг-стрит, 10. Причем срок истечения действия документа был обозначен как 12 декабря 3000 года.

К сожалению для этого человека, мы не попались на его фальшивку», – заявил представитель полиции Гронингена.

Зачем водитель приобрел столь явную и издевательскую фальшивку, так и осталось неизвестным.

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Источник: Carscoops

Фото: depositphotos.com, Unsplash