Статистика МВД: названы самые «аварийные» водители

Для каждого возраста и стажа вождения ведомство вывело коэффициент виновности водителей за период с 2017 по 2022 годы.

Высокий коэффициент виновности отмечается у водителей, имеющих стаж управления ТС менее двух лет. Практически во всех возрастных группах его показатель равен или превышает 65% (исключение составляют водители в возрасте от 16 до 18 лет – 41%). Это следует из статистики, опубликованной Научным центром безопасности дорожного движения МВД России.

Высокие показатели коэффициента виновности наблюдаются при достижении водителями возраста 60 лет. При этом показатели водителей в возрасте от 60 до 65 лет, имеющих стаж 25 лет и более, все же чуть ниже.

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К наиболее высокой группе риска относятся водители в возрасте 65 лет и старше. Среднее значение коэффициента виновности для данных водителей составляет 68,7%, то есть данные водители были виновны в 7 из 10 ДТП с их участием. Причем, в отличие от других возрастных групп, водители данной группы, имеющие большой стаж, не сильно отличались от малоопытных водителей.

Наименее аварийными оказались водители в возрасте от 25 до 55 лет со стажем управления не менее 10 лет.

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Источник: «Научный центр БДД МВД России»

Фото: АГН «Москва»