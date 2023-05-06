Сколько чаевых получают заправщики? Вы не поверите!

Есть автомобилисты, которые благодарят рублем за каждую заправку.

Интересную статистику по результатам опроса пользователей опубликовал Авто Mail.ru, который выяснил, много ли автовладельцев поощряет сотрудников АЗС за их работу. Как оказалось, немного – лишь 25% водителей регулярно оставляют чаевые.

При этом больше 54% участников опроса признались, что благодарят заправщиков на словах. Примерно каждый пятый респондент рассказал, что делает это от случая к случаю, по настроению или в зависимости от ситуации.

Вместе с тем, поблагодарить заправщика можно не только наличной монетой или купюрой: на многих АЗС появилась возможность оставлять безналичные чаевые – с оплатой по QR-коду в приложении либо считав код с наклейки непосредственно на бензоколонке.

По данным сервиса Яндекс Заправки, после введения функции «чаевые заправщику» водители перевели работникам АЗС за 3,5 месяца этого года около трех миллионов рублей.

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Источник: Авто Mail.ru

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС