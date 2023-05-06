Сколько чаевых получают заправщики? Вы не поверите!
Интересную статистику по результатам опроса пользователей опубликовал Авто Mail.ru, который выяснил, много ли автовладельцев поощряет сотрудников АЗС за их работу. Как оказалось, немного – лишь 25% водителей регулярно оставляют чаевые.
При этом больше 54% участников опроса признались, что благодарят заправщиков на словах. Примерно каждый пятый респондент рассказал, что делает это от случая к случаю, по настроению или в зависимости от ситуации.
Вместе с тем, поблагодарить заправщика можно не только наличной монетой или купюрой: на многих АЗС появилась возможность оставлять безналичные чаевые – с оплатой по QR-коду в приложении либо считав код с наклейки непосредственно на бензоколонке.
По данным сервиса Яндекс Заправки, после введения функции «чаевые заправщику» водители перевели работникам АЗС за 3,5 месяца этого года около трех миллионов рублей.
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Источник: Авто Mail.ru
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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