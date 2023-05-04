В автосервисах заговорили о кадровом голоде

Хуже всего ситуация с рабочими специальностями.

Российский авторынок лихорадит по всем фронтам. О проблемах заговорили и представители автосервисов, которые столкнулись с дефицитом технических специалистов. Как рассказала HR-директор сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева, больше всего не хватает на рынке автомехаников и диагностов электронных систем автомобилей. И это при том, что только за последний год уровень их зарплат вырос на 15% и в среднем составляет 66 тыс. рублей.

Как отметила Кулиева, конкуренция в сфере ремонта авто среди соискателей значительно ниже, чем в других отраслях.

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Если по итогам прошлого года количество кандидатов на одну вакансию из сферы авто было около 1,7 человека, то в первые месяцы 2023 года мы видим уже 1,6 и 1,5 человека. А среди рабочего персонала ситуация еще хуже. Показатель сейчас находится на уровне 0,9 кандидата», – констатировала эксперт.

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Источник: Газета.ru

Фото: depositphotos.com