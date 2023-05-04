#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Путин рассказал, за счет чего растет спрос на ГАЗыПутин рассказал, за счет чего растет спрос на ГАЗы
Число заказов на автомобили Горьковского...
Полный привод, автомат, ресурс свыше 400 тысяч км: отличный внедорожник за 2 млнПолный привод, автомат, ресурс свыше 400 тысяч км: отличный внедорожник за 2 млн
Рамный внедорожник с постоянным полным...
Забудьте, чему вас учили мастера – на дороге другие правилаЗабудьте, чему вас учили мастера – на дороге другие правила
Речь об особых приемах вождения, не...

В автосервисах заговорили о кадровом голоде

Хуже всего ситуация с рабочими специальностями.

За РулемЛучше кроссовера: правильная и недорогая машина для семьи

Российский авторынок лихорадит по всем фронтам. О проблемах заговорили и представители автосервисов, которые столкнулись с дефицитом технических специалистов. Как рассказала HR-директор сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева, больше всего не хватает на рынке автомехаников и диагностов электронных систем автомобилей. И это при том, что только за последний год уровень их зарплат вырос на 15% и в среднем составляет 66 тыс. рублей.

Как отметила Кулиева, конкуренция в сфере ремонта авто среди соискателей значительно ниже, чем в других отраслях.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Если по итогам прошлого года количество кандидатов на одну вакансию из сферы авто было около 1,7 человека, то в первые месяцы 2023 года мы видим уже 1,6 и 1,5 человека. А среди рабочего персонала ситуация еще хуже. Показатель сейчас находится на уровне 0,9 кандидата», – констатировала эксперт.
  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Газета.ru

Фото: depositphotos.com

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0