В автосервисах заговорили о кадровом голоде
Российский авторынок лихорадит по всем фронтам. О проблемах заговорили и представители автосервисов, которые столкнулись с дефицитом технических специалистов. Как рассказала HR-директор сети автосервисов Fit Service Ирина Кулиева, больше всего не хватает на рынке автомехаников и диагностов электронных систем автомобилей. И это при том, что только за последний год уровень их зарплат вырос на 15% и в среднем составляет 66 тыс. рублей.
Как отметила Кулиева, конкуренция в сфере ремонта авто среди соискателей значительно ниже, чем в других отраслях.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Если по итогам прошлого года количество кандидатов на одну вакансию из сферы авто было около 1,7 человека, то в первые месяцы 2023 года мы видим уже 1,6 и 1,5 человека. А среди рабочего персонала ситуация еще хуже. Показатель сейчас находится на уровне 0,9 кандидата», – констатировала эксперт.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Газета.ru
Фото: depositphotos.com
Дом или коттедж под ключ... Легко!
Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.
Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен