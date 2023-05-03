В Россию приехал бюджетник Kia Pegas
Дилер из Санкт-Петербурге открыл предзаказ на Kia Pegas. За новые автомобили 2022 года выпуска просят 1 950 000 рублей, а со всевозможными скидками отдадут и за 1 590 000 рублей.
Автомобили оснащены бензиновым двигателем 1,4 литра (95 л.с.) и АКП. Габариты Pegas: длина – 4300 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2570 мм. Клиренс – 160 мм.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Kia Pegas предлагают в комплектации Импорт, утверждается, что автомобиль есть в наличии с ПТС и можно зафиксировать цену покупки.
В списке оснащения: подушка безопасности водителя, ABS, ЦЗ, бортовой компьютер и передние стеклоподъемники.
Седан Kia Pegas - альтернатива Kia Rio. Автомобиль дебютировал в 2017 году, его производство налажено в Поднебесной на заводе совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia. Сначала модель планировалась только для продаж в Понебесной, но потом передумали и стали поставлять ее также и за рубеж.
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Источник, фото: auto.ru
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