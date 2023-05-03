#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Показан редкий автомобиль такси – советский ГАЗ-24-04Показан редкий автомобиль такси – советский ГАЗ-24-04
Музей Транспорта Москвы отреставрировал...
«Трагедии нет»: эксперт оценил последствия отключения иномарок от допфункций«Трагедии нет»: эксперт оценил последствия отключения иномарок от допфункций
Автолюбителям придется подстраиваться под новые...
В Россию приехал бюджетник Kia PegasВ Россию приехал бюджетник Kia Pegas
Комплектация довольно скромная, чего не скажешь...

В Россию приехал бюджетник Kia Pegas

Комплектация довольно скромная, чего не скажешь про цену!.

За РулемТоп-10 популярных машин-«трехлеток»

Дилер из Санкт-Петербурге открыл предзаказ на Kia Pegas. За новые автомобили 2022 года выпуска просят 1 950 000 рублей, а со всевозможными скидками отдадут и за 1 590 000 рублей.

Автомобили оснащены бензиновым двигателем 1,4 литра (95 л.с.) и АКП. Габариты Pegas: длина – 4300 мм, ширина – 1700 мм, высота – 1460 мм, колесная база – 2570 мм. Клиренс – 160 мм.

За Рулем

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Kia Pegas предлагают в комплектации Импорт, утверждается, что автомобиль есть в наличии с ПТС и можно зафиксировать цену покупки.

В списке оснащения: подушка безопасности водителя, ABS, ЦЗ, бортовой компьютер и передние стеклоподъемники.

Седан Kia Pegas - альтернатива Kia Rio. Автомобиль дебютировал в 2017 году, его производство налажено в Поднебесной на заводе совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia. Сначала модель планировалась только для продаж в Понебесной, но потом передумали и стали поставлять ее также и за рубеж.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник, фото: auto.ru

За РулемВыставочный комплекс компании «Теремъ»

Дом или коттедж под ключ... Легко!

Идеальный способ начать загородную жизнь — побывать на выставке загородных строений.


Для этого вам даже не придется уезжать из города: находятся дачные дома и коттеджи в Москве.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0