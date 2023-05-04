Как работает коробка передач — пожалуй, самое наглядное видео!

В былые годы такие макеты можно было встретить в кабинетах уроков труда в школах, они были практически обязательными в соответствующих ПТУ и техникумах...

Ныне времена другие: машина из сложного механизма, требующего понимания и внимания, превратилась в гаджет для транспортировки из точки А в точку Б. Но ведь менее сложной от этого не стала!

Отличный действующий макет, иллюстрирующий принцип работы механической коробки передач заднеприводного автомобиля (да и всей его трансмиссии в целом), показали на видео – оно стало популярным на тематических пабликах в последние дни.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Повествование идет на английском языке, но тем, кто его не очень понимает (или не разбирает слов за фоновой музыкой), не составит труда разобраться в происходящем. Простая трехвальная коробка показана в разрезе (и коробка, и разрез – настоящие), человек рычагом КП переключает передачи, и мы можем видеть, как перемещаются кулиса, вилка, соответствующая шестерня...

В финале нам показывают, куда после коробки передач крутящий момент попадает далее, и каким образом он доходит до ведущих колес. Такое простое видео, и как четко оно напоминает нам, что за каждодневным комфортом человечества стоит большой инженерный труд.

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Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK