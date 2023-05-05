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Мерседес? Почти! В России стартовали продажи нового грузовика

Магистральный тягач Sany D495A 4х2 с 490-сильным двигателем уже доступен к покупке.

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Вслед на Shacman и Sitrak еще один китайский бренд готов вступить в конкурентную борьбу с КАМАЗ-54901. В Самаре прошла презентация тягача Sany D495A c колесной формулой 4х2.

Под кабиной – дизель Sany Power D12C5 мощностью 490 л. с. и крутящим моментом 2200 Нм. Он работает в паре с 12-ступенчатой АКП Fast Gear.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кабина имеет высокую крышу, ровный пол и оборудована двумя спальными местами. Подвеска кабины – четырехточечная пневматическая.

Сообщается также, что грузовики выводит на рынок РФ компания Odin Group, которая через свою дилерскую сеть будет предоставлять полный комплекс услуг по продаже, обслуживанию и ремонту.

Также гарантируется обеспечение фирменными запчастями, а в ближайших планах – финансирование программ развития, внедрение телематики и обучение водителей.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Дальнобойщики

Фото: Sany

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За РулемИннокентий Кишкурно
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