Мерседес? Почти! В России стартовали продажи нового грузовика

Магистральный тягач Sany D495A 4х2 с 490-сильным двигателем уже доступен к покупке.

Вслед на Shacman и Sitrak еще один китайский бренд готов вступить в конкурентную борьбу с КАМАЗ-54901. В Самаре прошла презентация тягача Sany D495A c колесной формулой 4х2.

Под кабиной – дизель Sany Power D12C5 мощностью 490 л. с. и крутящим моментом 2200 Нм. Он работает в паре с 12-ступенчатой АКП Fast Gear.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кабина имеет высокую крышу, ровный пол и оборудована двумя спальными местами. Подвеска кабины – четырехточечная пневматическая.

Сообщается также, что грузовики выводит на рынок РФ компания Odin Group, которая через свою дилерскую сеть будет предоставлять полный комплекс услуг по продаже, обслуживанию и ремонту.

Также гарантируется обеспечение фирменными запчастями, а в ближайших планах – финансирование программ развития, внедрение телематики и обучение водителей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Дальнобойщики

Фото: Sany