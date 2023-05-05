Эксперт рассказал, как грамотно реагировать в случае автоподставы
Как действовать в случае автоподставы, объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
В данном случае речь о тех случаях, когда злоумышленники провоцируют дорожно-транспортные происшествия с участием подержанных машин премиум-класса.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
С виду старенький Мерседес может быть вполне пристойным, мошенник за рулем такого автомобиля устраивает аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал дорогую машину и должен заплатить большие деньги.
Эксперт уверен, что отпугнет мошенников одна фраза: «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП».
Мошенникам это не понравится, их задача - как можно быстрее получить деньги.
Действовать нужно на «белом поле», тогда проблемы с мошенниками будут минимальными, отметил эксперт.
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Источник: радио Sputnik
Фото: depositphotos.com
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