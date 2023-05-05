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Эксперт рассказал, как грамотно реагировать в случае автоподставы

Есть «волшебная» фраза, которая, скорее всего, отпугнет мошенников.

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Как действовать в случае автоподставы, объяснил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В данном случае речь о тех случаях, когда злоумышленники провоцируют дорожно-транспортные происшествия с участием подержанных машин премиум-класса.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

С виду старенький Мерседес может быть вполне пристойным, мошенник за рулем такого автомобиля устраивает аварию, а потом уверяет другого водителя, что тот поцарапал дорогую машину и должен заплатить большие деньги.

Эксперт уверен, что отпугнет мошенников одна фраза: «Вызываем ГИБДД, оформляем ДТП».

Мошенникам это не понравится, их задача - как можно быстрее получить деньги.

Действовать нужно на «белом поле», тогда проблемы с мошенниками будут минимальными, отметил эксперт.

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Источник: радио Sputnik

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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