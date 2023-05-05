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Страховщики назвали причину, почему у них нельзя отбирать контроль за техосмотром

В Госдуму внесен законопроект, передающий контроль за операторами техосмотра из Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию.

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Внесла его группа сенаторов от Совфеда, которые считают, что РСА, занимается «несвойственной» для себя функцией, из-за чего не решается проблема фиктивных ТО.

В РСА техосмотр отдавать не хотят и считают, что Союз успешно справляется с контролем - жалоб и нареканий нет, все процессы автоматизированы.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме того, глава РСА Евгений Уфимцев отмечает, что передача функции аккредитации техосмотра госведомству потребует дополнительных расходов из бюджета. Хотя, если Госдума решит передать полномочия, страховщики подчинятся и будут работать в рамках законодательства.

Передавать сейчас полномочия необходимости нет - работа налажена, дополнительных средств из бюджета РСА не получает - все расходы оплачиваются теми взносами, что платят операторы. Уфимцев считает, что контроль за операторами как раз свойственная для Союза функция. Ведь именно страховщики больше всего заинтересованы в том, чтобы автомобили были исправны.

В правительственном заключении на законопроект сказано, что для выполнения новых функций Росаккредитации понадобятся дополнительные средства. По предварительным подсчетам, это около 20 млн рублей на зарплату новым сотрудникам Росаккредитации, которые будут «сопровождать процессы» в области ТО.

Напомним, сегодня диагностическая карта (техосмотр) обязательна для автобусов, грузовиков и такси. Для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов документ нужен только при постановке машины на учет и при внесении изменений в конструкцию.

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Источник: «Российская газета», «Коммерсант»

Фото: depositphotos.com

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За РулемАлексеева Елена
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