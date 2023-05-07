Этот редчайший Diamond T 1941 года когда-то был королем среди пикапов

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Для тех, кто сегодня ищет культовый американский пикап, обычно выбирают экземпляры трех производителей из Детройта: Ford, Ram и Chevrolet/GMC. Но еще в первой половине 20-го века рынок пикапов был разнообразнее и включал такие компании, как REO, International Harvester и Diamond T.

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Все три компании были основаны в начале 1900-х годов с разницей всего в несколько лет и весьма успешно работали на зарождавшемся рынке грузовых автомобилей. К сожалению, у них есть еще одна общая черта: ни одной из них уже не существует. Diamond T, например, исчез как независимый производитель в 1967 году.

А в свое время 201-й называли «Кадиллаком среди пикапов»!

И даже несмотря на то, что он не получает заслуженного внимания, энтузиасты пикапов помнят Diamond T, и при должном внимании к деталям автомобили приносят большие деньги на публичных аукционах. Восстановленные экземпляры продаются на публичных аукционах за более чем 50 000 долларов.

Пикап 210, который вы видите здесь, это еще один очень редкий Diamond T, который только ждет второго шанса на жизнь.

Несмотря на то, что он простоял так долго, автомобиль все еще цел, и ржавчина не разрушила его полностью. Более того, родной рядный шестицилиндровый двигатель все еще находится под капотом, хотя и нуждается в капитальном ремонте, чтобы снова завестись.

Что делает Diamond T 201 супер редким? Несмотря на то, что его выпускали с 1938 по 1949 год, тиражи были крохотными - только около 7 тысяч машин покинули стены завода.

В свое время это был один из самых модных пикапов, и один из первых с решеткой радиатора в стиле легкового автомобиля.

Источник: Autoevolution

Фото: скриншот видео Youtube

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За РулемАлексеева Елена
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