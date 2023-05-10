20 млн за лужи в Lexus: суд встал на сторону автовладельца

Житель Петербурга устал ремонтировать авто и подал иск к Toyota.

Автовладелец приобрел Lexus ES350 в 2020 году за 3,45 млн рублей. Но «управление мечтой» омрачал природный фактор в виде дождя: вода попадала в салон через люк в крыше. Многочисленные обращения к дилеру по гарантийному ремонту результата не принесли, и тогда хозяин Lexus решил сдать машину, обратившись с соответствующим иском в суд.

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга с доводами истца согласился и постановил взыскать с российского представительства Toyota 19,7 млн рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме возврата первоначальной стоимости покупки, насчитали 6,2 млн рублей разницы между прежней и нынешней ценой, штраф в 6,5 млн рублей, неустойку 3,45 млн рублей, возмещение за госпошлину и нанесение морального вреда. Автомобиль при этом необходимо будет вернуть ООО «Тойота Мотор».

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Источник: Telegram объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

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