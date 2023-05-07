Сахалинец оторвал в луже свой номер, зато нашел два чужих

А свой придется искать позже.

Житель Сахалинской области (г. Анива) ехал по грунтовой дороге и после проезда одной из глубоких луж обнаружил, что потерял регистрационный знак своей машины.

Он попытался найти в мутной воде свой номер, но у него ничего так и не вышло. Зато нашел два чужих, которые положил недалеко от дороги и записал это на видео, чтобы владельцы, увидевшие запись, могли их забрать.

Ну а регистрационный знак своей машины мужчина надеется найти в другой раз, когда лужа высохнет.

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Источник: Telegram-канал «ЧП Сахалин»

Фото, видео: Сахалин ДТП/вконтакте