Сахалинец оторвал в луже свой номер, зато нашел два чужих
А свой придется искать позже.
Житель Сахалинской области (г. Анива) ехал по грунтовой дороге и после проезда одной из глубоких луж обнаружил, что потерял регистрационный знак своей машины.
Он попытался найти в мутной воде свой номер, но у него ничего так и не вышло. Зато нашел два чужих, которые положил недалеко от дороги и записал это на видео, чтобы владельцы, увидевшие запись, могли их забрать.
Ну а регистрационный знак своей машины мужчина надеется найти в другой раз, когда лужа высохнет.
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Источник: Telegram-канал «ЧП Сахалин»
Фото, видео: Сахалин ДТП/вконтакте
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