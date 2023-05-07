Взрыв автомобиля Захара Прилепина: хроника событий

Машину перевернуло и разорвало на две части, на месте взрыва образовалась глубокая воронка.

6 мая в поселке Пионерский Нижегородской области взорлвася Audi Q7, в котором находился сопредседатель партии «Справедливая Россия - За правду», писатель Захар Прилепин, а также его водитель и охранник, 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин.

Взрывное устройство было заложено на пути следования машины и приведено в действие дистанционно, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ. Мощность взрыва составила более 2 кг в тротиловом эквиваленте.

Взрывом машину перевернуло и разорвало на две части, на месте взрыва, как можно судить по фото, образовалась глубокая воронка. Прилепин госпитализирован в областной клинической больнице им. Семашко с ранением обеих ног. По словам главы Нижегородской области Глеба Никитина, после операции пострадавшего ввели в медикаментозный сон для дальнейшего восстановления.

Водитель Александр Шубин в результате взрыва погиб. Сообщается, что до и после начала СВО Шубин служил вместе с Прилепиным, в том числе в составе батальона Росгвардии «Оплот».

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, подозреваемый в подрыве машины был задержан по горячим следам. Задержание провели подполковник полиции Екатерина Сиротина, майор Александр Соколов и лейтенант Дмитрий Воеводин. Они получат ведомственные награды.

По данным источника, задержанный оказался уроженцем Украины, ранее судимым за разбой Александром Пермяковым 1993 года рождения. Он признался в работе на украинские спецслужбы и в приведении бомбы в действие.

Сообщается, что в Москве и Подмосковье ведется розыск соучастников подрыва. Выявлена квартира, где могли собрать взрывное устройство. СК возбудил дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Нижегородская прокуратура начала проверку. В регионе введен план «Перехват», полицейские останавливают все подозрительные автомобили.

В сентябре 2022 года в автокатастрофе погиб близкий друг Прилепина, актер и режиссер Сергей Пускепалис.

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Источник: ТАСС, МВД МЕДИА

Фото: Telegram / Следственный комитет РФ