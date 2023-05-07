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Юрист: с военными на дороге лучше не сталкиваться

Они могут легко уехать с места ДТП, обеспечив мучения с судами.

За РулемНазваны машины, которых нужно опасаться на дороге

По словам адвоката автомобильного движения «Свобода выбора» Сергея Радько, если вы оказались потерпевшим в ДТП с военными, вам может быть трудно получить компенсацию (придется обращаться в суд), так как не у всех военных машин есть ОСАГО.

Подавать в суд придется на воинскую часть, к которой прикреплен водитель. Но и в этом случае получить компенсацию непросто, так как деньги в Минобороны выделяются несколько раз в год.

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Еще один нюанс: гражданский водитель в любом случае должен вызвать ГИБДД, а уже они решат, что делать дальше, ведь в случае вины военного нужно вызвать военную же автоинспекцию (ВАИ). Кроме того, военные еще и могут внезапно уехать с места ДТП, сославшись на приказ, и разбираться с этим должна та же ВАИ.

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Источник: Газета.ру

Фото: VITALY KUZMIN

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За РулемПшенин Владимир
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