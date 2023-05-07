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Россияне распродают премиум-автомобили

Общее количество предложений выросло вдвое.

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За год в России стало в 2-2,5 раза больше предложений о продаже премиум-автомобилей. Как говорят аналитики, основных причин две: прошлогодняя стабилизация курсов валют позволила выгодно ввозить такие машины из-за границы, а внутри страны владельцы распродают их из-за неопределенности.

В то же время за год автомобили «помолодели»: в первом квартале 2022 года доля машин не старше пяти лет составляла не более 30%, сейчас – почти 50%. Экземпляров не старше двух лет сейчас 23%, что в пять раз больше, чем в прошлом году.

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Повышение средней цены на премиум с осени 2022 года составило всего 7% (сейчас эта цифра 17,7 миллиона), однако прошлой весной цены скакнули на 53%, и снижаться не торопятся.

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Источник: Авто.ру

Фото: Rolls-Royce

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За РулемПшенин Владимир
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