Aston Martin будет делать запчасти для моделей 60-летней давности

Ассортимент планируется серьезный.

Компания Aston Martin решила наладить мелкосерийное производство деталей для своих классических моделей. В первую очередь, речь идет о запчастях для двигателей и трансмиссий.

Детали будут делать в соответствии с оригинальными спецификациями и по исходным чертежам. В поиске данных помогали поставщики, к примеру, ZF. Некоторые запчасти не выпускались с 1970-х годов.

В первую очередь появятся детали для моделей DB4, DB5, DB6 и V8. В дальнейшем, возможно, перечень будет расширен.

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Источник: Авто.ру

Фото: WDSSPR