#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПереехать за городПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
Смотрите, новый бескапотный Урал: первые данные и фотоСмотрите, новый бескапотный Урал: первые данные и фото
У производителя уже есть бескапотные машины, но...
Мужчину отправили в колонию за поджог автомобиля начальника ГАИМужчину отправили в колонию за поджог автомобиля начальника ГАИ
Взял безнин, подошел к Opel Vectra, обильно...
Вот что нужно сделать с зимними шинами сразу после переобувкиВот что нужно сделать с зимними шинами сразу после переобувки
При ежегодной смене колес вы вдруг...

Lada Vesta NG уже на пути к дилерам

Завод обещал начало продаж в конце мая – начале июня.

За РулемПенсионер устроил в гараже склад боеприпасов

АВТОВАЗ начал поставки Lada Vesta NG дилерам, сообщает группа Вконтакте «Avtograd news».

Пока все автомобили идут в похожих и не самых богатых комплектациях. В них нет ни мультимедийной системы, ни противотуманных фар. Однако присутствуют кондиционер, электростеклоподъемники во всех дверях, электропривод и обогрев зеркал, кнопка старт-стоп, задние дисковые тормоза.

За Рулем
За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемШины, как для себя!За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Под капотом только двигатель ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л.с.) и 5-ступенчатая механическая коробка передач производства АВТОВАЗа. Машины окрашены в серебристую и белую эмали.

Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что в продаже Веста появится ближе к концу мая или в начале июня.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Avtograd news

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПшенин Владимир
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0