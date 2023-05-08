Lada Vesta NG уже на пути к дилерам

Завод обещал начало продаж в конце мая – начале июня.

АВТОВАЗ начал поставки Lada Vesta NG дилерам, сообщает группа Вконтакте «Avtograd news».

Пока все автомобили идут в похожих и не самых богатых комплектациях. В них нет ни мультимедийной системы, ни противотуманных фар. Однако присутствуют кондиционер, электростеклоподъемники во всех дверях, электропривод и обогрев зеркал, кнопка старт-стоп, задние дисковые тормоза.

Под капотом только двигатель ВАЗ-11182 (1,6 л, 90 л.с.) и 5-ступенчатая механическая коробка передач производства АВТОВАЗа. Машины окрашены в серебристую и белую эмали.

Ранее глава АВТОВАЗа Максим Соколов заявлял, что в продаже Веста появится ближе к концу мая или в начале июня.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Avtograd news