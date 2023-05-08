Классический автомобиль? Нет, современная переделка!

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Испанское ателье Hurtan представило свою новую работу – таргу Grand Albaych UAE Limited Edition. Таких сделают всего 30 экземпляров.

Понять, на чем основана машина может быть довольно сложно, но это Mazda MX-5. Как говорят авторы, при разработке они вдохновлялись арабской культуре, что наиболее ярко видно по флагу Объединённых Арабских Эмиратов в салоне.

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В движение автомобиль может приводить один из двух бензиновых атмосферных двигателей: 1,5 л (132 л.с.) или 2 л (184 л.с.).

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Источник: carscoops

Фото: Hurtan

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемПшенин Владимир
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