В Санкт-Петербурге женщина использовала стену вместо тормозов

Сообщается, что она перепутала педали.

В Санкт-Петербурге женщина на легковом автомобиле протаранила стену торгового центра ТЦ «Заневский каскад», перепутав педали.

Сообщается, что она заезжала на крытый паркинг ТЦ, но в определенный момент что-то пошло не так. Машина ускорилась и пробила стену между самой парковкой и ТЦ (зона с магазином одежды.

Виновница аварии в порядке, стена и потолок торгового центра, а также кондиционер, повреждены. Администрация объекта хочет взыскать с женщины возмещение ущерба.

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Источник: Telegram-канал 112

Фото: depositphotos

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