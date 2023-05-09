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В Санкт-Петербурге женщина использовала стену вместо тормозов

Сообщается, что она перепутала педали.

За РулемИ ДПС долго ждать не надо: водитель устроил ДТП в необычном месте

В Санкт-Петербурге женщина на легковом автомобиле протаранила стену торгового центра ТЦ «Заневский каскад», перепутав педали.

Сообщается, что она заезжала на крытый паркинг ТЦ, но в определенный момент что-то пошло не так. Машина ускорилась и пробила стену между самой парковкой и ТЦ (зона с магазином одежды.

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Виновница аварии в порядке, стена и потолок торгового центра, а также кондиционер, повреждены. Администрация объекта хочет взыскать с женщины возмещение ущерба.

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Источник: Telegram-канал 112

Фото: depositphotos

Видео: Ладожка • Ладожская Ржевка Пороховые/вконтакте

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За РулемПшенин Владимир
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