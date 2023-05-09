В Санкт-Петербурге женщина использовала стену вместо тормозов
Сообщается, что она перепутала педали.
В Санкт-Петербурге женщина на легковом автомобиле протаранила стену торгового центра ТЦ «Заневский каскад», перепутав педали.
Сообщается, что она заезжала на крытый паркинг ТЦ, но в определенный момент что-то пошло не так. Машина ускорилась и пробила стену между самой парковкой и ТЦ (зона с магазином одежды.
Виновница аварии в порядке, стена и потолок торгового центра, а также кондиционер, повреждены. Администрация объекта хочет взыскать с женщины возмещение ущерба.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Telegram-канал 112
Фото: depositphotos
Видео: Ладожка • Ладожская Ржевка Пороховые/вконтакте
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0