Новый Ford Mustang оказался некачественным

Проблемы настолько серьезные, что поставка клиентам откладывается.

Компании Ford пришлось несколько раз приостанавливать производство нового Mustang 2024 модельного года из-за проблем с качеством еще до начала продаж: в конце апреля и дважды в мае.

Проблем немало: здесь и качество установки кузовных деталей, и и неполадки в электрике, и даже работа клапанов в двигателе V8.

Пресс-служба производителя подтвердила наличие проблем и отметила, что компания хочет убедиться, что машины создаются с качеством, которого заслуживают клиенты, и предпринимает для этого все меры.

Ранее, в 2022 году, Ford был признан производителем с наибольшим количеством отзывных кампаний

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Источник: carscoops

Фото: Ford