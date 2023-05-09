Новый Ford Mustang оказался некачественным
Проблемы настолько серьезные, что поставка клиентам откладывается.
Компании Ford пришлось несколько раз приостанавливать производство нового Mustang 2024 модельного года из-за проблем с качеством еще до начала продаж: в конце апреля и дважды в мае.
Проблем немало: здесь и качество установки кузовных деталей, и и неполадки в электрике, и даже работа клапанов в двигателе V8.
Пресс-служба производителя подтвердила наличие проблем и отметила, что компания хочет убедиться, что машины создаются с качеством, которого заслуживают клиенты, и предпринимает для этого все меры.
Ранее, в 2022 году, Ford был признан производителем с наибольшим количеством отзывных кампаний
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Источник: carscoops
Фото: Ford
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