Спокойствие, только спокойствие: как перестать беситься в пробках

Пять важных советов от психолога.

Дорожные пробки уже стали настолько постоянным явлением в нашей жизни, что, казалось бы, с этим давно пора смириться и принять как данность. Но все равно каждый раз, попадая в очередной затор, мы испытываем раздражение.

Психологи признают, что такой стресс – один из самых страшных. И дают пять основных правил, что делать в пробках.

1. Не надо бороться! Нужно просто подумать о том, какой же щедрый подарок преподнесла вам фортуна! Поэтому, если пробка, действительно, обещает быть продолжительной, попробуйте просто выбрать удобный режим релаксации.

2. Успокойтесь! Просто закройте на несколько секунд глаза и скажите себе: «Да, важные переговоры, которых я так ждал, увы, накрылись… Но безвыходных ситуаций НЕ БЫВАЕТ. Я обязательно вернусь к этому вопросу завтра или даже сегодня ближе к вечеру. Но сейчас я должен воспользоваться моментом, чтобы передохнуть и заодно привести в порядок свои порядком растрепавшиеся мысли…»

3. Составьте список. Подумайте заранее, как подстраховать себя на будущее. Решите, как должна быть экипирована ваша машина, чтобы следующую пробку провести не только спокойно, но и с толком. Сядьте и составьте список того, что всегда должно быть у вас под рукой.

4. Смартфон – всегда с собой! Старайтесь не забывать свой сотовый телефон дома и вовремя пополнять счет. Это позволит вам сохранять мобильность, даже в «трясине» пробки. Вы предупредите тех, к кому опаздываете, перенесете встречи, которые еще успеваете провести, а некоторые вопросы и вообще решите прямо по телефону.

5. Выбор – за вами! Если ситуация действительно требует вашего присутствия где-то на другом конце города, аккуратно переберитесь в крайний ряд, припаркуйтесь и доверьте свою судьбу общественному транспорту.

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Источник: ГИБДД

Фото: depositphotos.com