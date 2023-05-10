VA3 из Китая за 1,5 млн: 3 довода, почему он лучше Весты
Одна из моделей этого бренда, предлагающихся теперь в России, – это седан Jetta VA3. Комплектаций две: Enjoyment (1.5, 110 л.с., 6АТ) по цене от 1,5 млн рублей и Glory (1.5, 110 л.с., 6АТ), за которую просят от 1,7 млн рублей. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подготовил обзор и тест такой машины.
В главных конкурентах – Lada Vesta. Попробуем представить, чем же машина китайской сборки может быть лучше российского продукта.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Цена. Новая Веста в сравнимой комплектации будет стоить никак не меньше, хотя ее цена будет ниже ожидаемой.
Jetta – это Фольксваген, хоть и китайский. Более того, это, по сути, хорошо известный у нас Polo, имеющий массу почитателей;
Машины комплектуются автоматом, а у Весты таких версий теперь (пока) нет.
Но, как показывает наше знакомство с Jetta VA3, минусов у модели тоже хватает. Пожалуй, главный вывод: оригинальный Polo удешевили всеми возможными способами. На чем же именно сэкономили китайцы? Смотрим видео!
- «За рулем» можно читать в Телеграм
Видео: YouTube / За рулем
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Volkswagen Polo (17)
Достоинства:
Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.
Недостатки:
По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.
Комментарий:
Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske