VA3 из Китая за 1,5 млн: 3 довода, почему он лучше Весты

Jetta – это китайский бренд, создающий автомобили на базе моделей Фольксвагена.

Одна из моделей этого бренда, предлагающихся теперь в России, – это седан Jetta VA3. Комплектаций две: Enjoyment (1.5, 110 л.с., 6АТ) по цене от 1,5 млн рублей и Glory (1.5, 110 л.с., 6АТ), за которую просят от 1,7 млн рублей. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подготовил обзор и тест такой машины.

В главных конкурентах – Lada Vesta. Попробуем представить, чем же машина китайской сборки может быть лучше российского продукта.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Цена. Новая Веста в сравнимой комплектации будет стоить никак не меньше, хотя ее цена будет ниже ожидаемой.

Jetta – это Фольксваген, хоть и китайский. Более того, это, по сути, хорошо известный у нас Polo, имеющий массу почитателей;

Машины комплектуются автоматом, а у Весты таких версий теперь (пока) нет.

Но, как показывает наше знакомство с Jetta VA3, минусов у модели тоже хватает. Пожалуй, главный вывод: оригинальный Polo удешевили всеми возможными способами. На чем же именно сэкономили китайцы? Смотрим видео!

«За рулем» можно читать в Телеграм

Видео: YouTube / За рулем