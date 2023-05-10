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VA3 из Китая за 1,5 млн: 3 довода, почему он лучше Весты

Jetta – это китайский бренд, создающий автомобили на базе моделей Фольксвагена.

За РулемLada Vesta NG уже на пути к дилерам

Одна из моделей этого бренда, предлагающихся теперь в России, – это седан Jetta VA3. Комплектаций две: Enjoyment (1.5, 110 л.с., 6АТ) по цене от 1,5 млн рублей и Glory (1.5, 110 л.с., 6АТ), за которую просят от 1,7 млн рублей. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подготовил обзор и тест такой машины.

В главных конкурентах – Lada Vesta. Попробуем представить, чем же машина китайской сборки может быть лучше российского продукта.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Цена. Новая Веста в сравнимой комплектации будет стоить никак не меньше, хотя ее цена будет ниже ожидаемой.

Jetta – это Фольксваген, хоть и китайский. Более того, это, по сути, хорошо известный у нас Polo, имеющий массу почитателей;

Машины комплектуются автоматом, а у Весты таких версий теперь (пока) нет.

Но, как показывает наше знакомство с Jetta VA3, минусов у модели тоже хватает. Пожалуй, главный вывод: оригинальный Polo удешевили всеми возможными способами. На чем же именно сэкономили китайцы? Смотрим видео!

Видео: YouTube / За рулем

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:За Рулем«За рулем»
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Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Polo (17)

За РулемБезымянный
Volkswagen Polo  2015/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Пока машина на гарантии, то проблемы минимальные.

Недостатки:

По окончанию гарантии может потребоваться ремонт рулевой рейки, повторная замена стоек стабилизаторов. Если обслуживать машину в Ульяновске, то могут некачественно провести ТО и посчитать с хорошей надбавкой от официального дилерского центра.

Комментарий:

Подробный отзыв владельца Volkswagen Polo: https://vc.ru/claim/178148-otzyv-vladelca-volkswagen-polo-o-nedobrosovestnom-vypolnenii-to-v-motom-centr-oficialnom-dilere-marki-v-ulyanovske

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