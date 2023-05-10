На российском рынке появились микровэны за 700 тыс. рублей

Чистая «японка» рассчитана на четырех человек.

Компактные японские микровэны Honda N-Box второго поколения появились на российском рынке. Праворульные автомобили без пробега предлагают дилеры в Краснодаре и Владивостоке по цене от 700 до 950 тыс. рублей.

В Японии Honda N-Box второго поколения выпускается с 2017 года. Автомобиль оснащен трехцилиндровым бензиновым двигателем объемом 0,7 литра. Предусмотрено две модификации мотора: атмосферный мощностью 58 л.с и турбированный мощностью 64 л.с.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Габариты N-Box (3395х1475х1790 мм) позволяют разместить в салоне четырех человек, включая водителя.

В список оснащения микровэна входят передние и боковые подушки безопасности, круиз-контроль, мультируль, аудиосистема, кондиционер, подогрев передних сидений, тонировка задних стекол, легкосплавные диски.

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Источник: Газета.ru

Фото: Honda