#
Выходные!ПараимпортШиныСделано в РФПрямая линия ГИБДДС пробегомНовые возможностиТехника СВОФотогид (ТО+ремонт)ШтрафыПДД-задачкиСССРОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
«Китайцы» помогли: установлен абсолютный рекорд по автокредитам«Китайцы» помогли: установлен абсолютный рекорд по автокредитам
Таких цифр не наблюдалось даже в докризисные...
Появился еще один способ добраться до ГрузииПоявился еще один способ добраться до Грузии
И тогда турпоток из России туда может...
Блогер Хасбик устроил дрифт и нарушил ПДД (видео)Блогер Хасбик устроил дрифт и нарушил ПДД (видео)
В Дагестане группа молодых людей создала...

Блогер Хасбик устроил дрифт и нарушил ПДД (видео)

В Дагестане группа молодых людей создала опасную ситуацию на трассе, буквально парализовав движение.

За РулемПроехать по песку и не закопаться: эксперимент «За рулем»

Среди нарушителей оказался популярный российский видеоблогер Хасбик, он же Хасбулла Магомедович Магомедов. Его компания перекрыла остальным водителям дорогу.

Они притирались к другим автомобилям, бурно выясняли отношения, дрифтили на проезжей части. В итоге их действия привлекли внимание полиции.

За Рулем3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*За РулемТаких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Сотрудники ДПС забрали всех участников беспорядков в отдел для выяснения обстоятельств.

Там ребята рассказали, что вести себя в рамках правил им помешали эмоции – они спешили на свадьбу к другу. Все участники этого предсвадебного действа получили штрафы.

Источник: Главная дорога

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0