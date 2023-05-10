Блогер Хасбик устроил дрифт и нарушил ПДД (видео)

В Дагестане группа молодых людей создала опасную ситуацию на трассе, буквально парализовав движение.

Среди нарушителей оказался популярный российский видеоблогер Хасбик, он же Хасбулла Магомедович Магомедов. Его компания перекрыла остальным водителям дорогу.

Они притирались к другим автомобилям, бурно выясняли отношения, дрифтили на проезжей части. В итоге их действия привлекли внимание полиции.

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Сотрудники ДПС забрали всех участников беспорядков в отдел для выяснения обстоятельств.

Там ребята рассказали, что вести себя в рамках правил им помешали эмоции – они спешили на свадьбу к другу. Все участники этого предсвадебного действа получили штрафы.

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Источник: Главная дорога