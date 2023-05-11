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Haval увеличил гарантию на свои автомобилиHaval увеличил гарантию на свои автомобили
Доплачивать за дополнительные годы не придется.

Haval увеличил гарантию на свои автомобили

Доплачивать за дополнительные годы не придется.

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Китайский производитель Haval запустил программу постгарантийного обслуживания в России – теперь клиентам доступны еще два года сервисной поддержки без дополнительных расходов.

Допгарантия начинает действовать после окончания срока основной гарантии сроком 36 месяцев. Тогда владельцы автомобилей Хавейл получают постгарантийную сервисную поддержку еще на 24 месяца или до достижения пробега в 150 000 км (в зависимости от того, что наступит ранее).

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Программа сервисной поддержки распространяется на модели, произведенные с начала 2023 года, за исключением Haval H9 и автомобилей GWM (Poer, Poer KingKong, Wingle 7).

Срок гарантии на автоматическую трансмиссию Haval F7/F7x остается прежним – 5 лет или 200 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее.

Допгарантия не является продлением или заменой действующей гарантии и представляет дополнительный продукт, который покрывает стоимость работ и запасных частей при замене дорогостоящих деталей и агрегатов на автомобилях по истечении гарантии.

Можно рассчитывать на бесплатную замену или ремонт (в случае поломки):

  • двигателя
  • трансмиссии
  • рулевого управления
  • системы безопасности
  • блоков управления
  • тормозной системы.

С подробностями можно ознакомиться на официальном сайте китайского автопроизводителя, в разделе «Гарантийное обслуживание».

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник и фото: Haval

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За РулемАлексеева Елена
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