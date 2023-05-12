Обновленный Chevrolet Cruze – известны цены

Вместо робота автомобиль получил классический шестиступенчатый автомат.

Некогда очень популярная в России модель Chevrolet Cruze стала вновь доступной в нашей стране. Теперь можно будет купить обновленную версию автомобиля – по схеме параллельного импорта.

До сегодняшнего дня Cruze в нашу страну не ввозились, так как автомобиль имел не самую популярную в нашей стране конфигурацию – с роботизированной коробкой передач. Но теперь место робота занял более уважаемый автомат, причем 6-ступенчатый.

Автомобиль имеет большую решетку радиатора и узкие фары. Логотип, словно бабочка, крепится на тонкой хромированной полоске. Спортивности внешности придают дефлектор внизу переднего бампера и небольшой спойлер на крышке багажника.

Размеры седана составляют 4656 мм в длину, 1798 мм в ширину и 1465 мм в высоту, а колесная база растянулась на 2640 мм.

В салоне установлен спаренный экран: его левая часть – это панель приборов, а правая, слегка повернутая к водителю, – тачскрин мультимедийной системы.

Несмотря на класс автомобиля, его можно заказать с кожаным салоном и перфорированными сиденьями. Но при этом можно и не переплачивать за электроприводы кресел.

Под капотом стоит бензиновый 1,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил и 141 Нм.

Стоит обновленный Chevrolet Cruze в Китае от 94 900 до 108 900 юаней, что в переводе на наши деньги составляет от 1,05 млн до 1,2 млн рублей. При доставке в нашу страну с уплатой всех пошлин цена машины может увеличиться в полтора-два раза.

Названы самые продаваемые машины в мире – лидер рейтинга весьма популярен и уважаем, в том числе и в нашей стране.

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Фото: Autohome.com.cn