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Обновленный Chevrolet Cruze – известны ценыОбновленный Chevrolet Cruze – известны цены
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Обновленный Chevrolet Cruze – известны цены

Вместо робота автомобиль получил классический шестиступенчатый автомат.

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Некогда очень популярная в России модель Chevrolet Cruze стала вновь доступной в нашей стране. Теперь можно будет купить обновленную версию автомобиля – по схеме параллельного импорта.

До сегодняшнего дня Cruze в нашу страну не ввозились, так как автомобиль имел не самую популярную в нашей стране конфигурацию – с роботизированной коробкой передач. Но теперь место робота занял более уважаемый автомат, причем 6-ступенчатый.

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Автомобиль имеет большую решетку радиатора и узкие фары. Логотип, словно бабочка, крепится на тонкой хромированной полоске. Спортивности внешности придают дефлектор внизу переднего бампера и небольшой спойлер на крышке багажника.

За Рулем

Размеры седана составляют 4656 мм в длину, 1798 мм в ширину и 1465 мм в высоту, а колесная база растянулась на 2640 мм.

В салоне установлен спаренный экран: его левая часть – это панель приборов, а правая, слегка повернутая к водителю, – тачскрин мультимедийной системы.

За Рулем

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Несмотря на класс автомобиля, его можно заказать с кожаным салоном и перфорированными сиденьями. Но при этом можно и не переплачивать за электроприводы кресел.

Под капотом стоит бензиновый 1,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил и 141 Нм.

Стоит обновленный Chevrolet Cruze в Китае от 94 900 до 108 900 юаней, что в переводе на наши деньги составляет от 1,05 млн до 1,2 млн рублей. При доставке в нашу страну с уплатой всех пошлин цена машины может увеличиться в полтора-два раза.

Фото: Autohome.com.cn

За Рулем
За Рулем
За Рулем

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За РулемКирилл Панов
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Отзывы о Chevrolet Cruze (7)

За РулемАдминистратор
Chevrolet Cruze  2012/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.

Недостатки:

Слабенький разгон, большой расход топлива.

Комментарий:

Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок работает отлично, а вот коробка ленивая. Ну, я за это время привык. При этом кушает двигатель с весьма хорошим аппетитом. Реальный расход около 12 литров по городу. Но если не топить газ, можно и в 11 уложиться. Еще не перестаю радоваться качеству окраски. За все время даже на сколах нет ржавчины. Машину вроде бы пора продавать, но жалко.

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