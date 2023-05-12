Обновленный Chevrolet Cruze – известны цены
Некогда очень популярная в России модель Chevrolet Cruze стала вновь доступной в нашей стране. Теперь можно будет купить обновленную версию автомобиля – по схеме параллельного импорта.
До сегодняшнего дня Cruze в нашу страну не ввозились, так как автомобиль имел не самую популярную в нашей стране конфигурацию – с роботизированной коробкой передач. Но теперь место робота занял более уважаемый автомат, причем 6-ступенчатый.
Автомобиль имеет большую решетку радиатора и узкие фары. Логотип, словно бабочка, крепится на тонкой хромированной полоске. Спортивности внешности придают дефлектор внизу переднего бампера и небольшой спойлер на крышке багажника.
Размеры седана составляют 4656 мм в длину, 1798 мм в ширину и 1465 мм в высоту, а колесная база растянулась на 2640 мм.
В салоне установлен спаренный экран: его левая часть – это панель приборов, а правая, слегка повернутая к водителю, – тачскрин мультимедийной системы.
Несмотря на класс автомобиля, его можно заказать с кожаным салоном и перфорированными сиденьями. Но при этом можно и не переплачивать за электроприводы кресел.
Под капотом стоит бензиновый 1,5-литровый атмосферный четырехцилиндровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил и 141 Нм.
Стоит обновленный Chevrolet Cruze в Китае от 94 900 до 108 900 юаней, что в переводе на наши деньги составляет от 1,05 млн до 1,2 млн рублей. При доставке в нашу страну с уплатой всех пошлин цена машины может увеличиться в полтора-два раза.
- Названы самые продаваемые машины в мире – лидер рейтинга весьма популярен и уважаем, в том числе и в нашей стране.
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Фото: Autohome.com.cn
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Отзывы о Chevrolet Cruze (7)
Достоинства:
Внешность и салон, хорошо рулится, надежный двигатель.
Недостатки:
Слабенький разгон, большой расход топлива.
Комментарий:
Меня, как наверное и большинство автовладельцев, изначально подкупил дизайн машины. Ну и цена, конечно. В 2012 году за 1,8 с автоматом заплатил чуть больше 600 тысяч рублей. Кузов хэтчбек. При этом багажник супер, вожу там велики и разную спортивную снарягу. Все помещается без проблем. Движок работает отлично, а вот коробка ленивая. Ну, я за это время привык. При этом кушает двигатель с весьма хорошим аппетитом. Реальный расход около 12 литров по городу. Но если не топить газ, можно и в 11 уложиться. Еще не перестаю радоваться качеству окраски. За все время даже на сколах нет ржавчины. Машину вроде бы пора продавать, но жалко.