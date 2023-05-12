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Первые Жигули в Москве: смотрим репортаж 1970 года!

«В двигатель не надо заливать воду...» – «То есть как это?!»

За Рулем6 новых кроссоверов, за которыми (точно!) выстроятся очереди

Совсем недавно, в апреле, модель ВАЗ-2101 отметила очередной день рождения. Отличный повод пересмотреть (а для многих – увидеть впервые) репортаж о презентации Жигулей в Москве. Видео среди поклонников модели известное (если не сказать культовое), но все еще изобилующее интересными мелкими деталями.

Например, нельзя не заметить, что на всех машинах (а в кадре их появляется более десятка) отсутствуют боковые зеркала и стеклоочистители. Напомним, репортаж создан в 1970 году.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

19 апреля того года на конвейере в Тольятти (сам город тогда только строился) собрали первые шесть автомобилей, а вот по-настоящему серийная сборка началась только в августе. Так что неудивительно, что первые машины могли быть не полностью комплектными.

Кстати, в первый год машины собирались преимущественно из итальянских комплектующих, но затем даже сборку двигателей локализовали довольно быстро. В приведенном интервью водитель-испытатель высказывается об автомобиле исключительно с положительной стороны.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Дорожные войны

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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