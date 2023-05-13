В этих ситуациях механика всегда лучше автомата

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Иногда механика оказывается предпочтительнее, утверждает эксперт «За рулем» Алексей Ревин. Не говоря уже о том, что машины «на ручке» всегда стоят дешевле, а ресурс коробки обычно превосходит ресурс самого автомобиля. Автоматические коробки в среднем «ходят» не больше 200–250 тыс. км.

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Итак, что же может автомобиль с механической коробкой передач, что неподвластно машине с автоматом?

1. Динамика разгона у авто с МКП в большинстве случаев лучше, особенно у бюджетных моделей.

2. Расход топлива меньше, если только речь не о современных роботизированных коробках с двойным сцеплением.

3. При обгоне на трассе поведение автомобиля с механикой более предсказуемо.

4. Тащить прицеп или буксировать другой автомобиль на машине с механикой безопаснее с точки зрения сохранности трансмиссии.

5. Вылезать из снежного или грязевого плена на механике всегда проще: можно и раскачку применить, и побуксовать.

О других преимуществах механики по сравнению с автоматом читайте в публикации «За рулем».

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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