Какие документы нужны для покупки автомобиля с рук по объявлению? Покупка машины с рук по объявлению — процедура непростая и довольно трудоемкая. Успех тут во многом зависит от того, удастся ли юридически грамотно все оформить и тем самым обезопасить себя от возможных проблем при регистрации и дальнейшей эксплуатации авто. Разберемся, какие докумен-ты потребуются для проведения сделки. Какие документы нужны для покупки автомобиля в автосалоне? Вне зависимости от того, где вы решили приобрести автомобиль, в салоне у официального или неофициального дилера, пристальное внимание нужно уделить оформлению сделки. Разберемся, какие документы потребуются для заключения договора купли-продажи ТС, а также какие должны остаться на руках у собственника после совершенной сделки. 14 ситуаций, когда механика лучше автомата Автоматы сегодня в разы популярнее старых добрых механических коробок передач. С ними комфортнее и проще управлять машиной. Но есть целый ряд ситуаций, когда механика оказывается предпочтительнее!