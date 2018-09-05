14 ситуаций, когда механика лучше автомата

Автоматы сегодня в разы популярнее старых добрых механических коробок передач. С ними комфортнее и проще управлять машиной. Но есть целый ряд ситуаций, когда механика оказывается предпочтительнее!

Автоматические коробки передач в середине прошлого века начали завоевание североамериканского рынка. Затем такие агрегаты постепенно захватили страны и даже целые континенты. Дольше других сопротивлялась прижимистая Европа и наша страна из-за некоторого отставания автопрома. Хотя сегодня уже около половины проданных в России автомобилей оснащены автоматической коробкой, механическая КП имеет некоторые важные, а порой и решающие преимущества. Итак, что же может автомобиль с механической коробкой передач, что неподвластно машине с автоматом?

14 ситуаций, когда механика лучше автомата

  • О том, чего ждать от разных типов коробок передач и в чем преимущества (недостатки) каждого, читайте в этой публикации.
  • Почему дергается КП и что делать в такой ситуации? Об этом — здесь.

14 ситуаций, когда механика лучше автомата
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