Найдено самое опасное место в машинах

Из-за этого многие автомобили уже не могут похвастаться 5-звездочным уровнем защиты.

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) разбил пять небольших автомобилей по новым, более строгим правилам краш-тестов. Результат оказался не лучшим. Ни одна модель не получила оценку агентства «Хорошо».

Испытаны были хорошо знакомые нам автомобили, один из которых входит в тройку самых популярных моделей в мире по итогам продаж 2022 года. Это Honda Civic, Toyota Corolla, Kia Forte (Cerato), Nissan Sentra и Subaru Crosstrek (XV).

«Во всех небольших автомобилях, которые мы тестировали, манекен заднего пассажира проскакивал под ремнем безопасности, в результате чего ремень с пояса поднимался на живот и увеличивал риск получения пассажиром внутренних повреждений», — говорит президент IIHS Дэвид Харки.

Согласно новым правилам краш-тестов на заднее сиденье за водителем помещается еще один манекен, уровень защиты которого влияет на общую оценку безопасности при лобовых столкновениях.

И вот какие результаты показали испытанные модели:

Модель Общая оценка Оценка безопасности заднего пассажира Honda Civic Sedan Приемлемо Плохо Toyota Corolla Sedan Приемлемо Плохо Kia Forte (Cerato) Плохо Плохо Nissan Sentra Плохо Плохо Subaru Crosstrek (XV) Плохо Плохо

В марте IIHS провел аналогичные краш-тесты 13 кроссоверов, из которых только четыре получили оценку «Хорошо»: Ford Explorer, Ford Mustang Mach-E, Subaru Ascent и Tesla Model Y.

В декабре 2022 года агентство провело краш-тесты 15 небольших кроссоверов, из которых только Ford Escape, да Volvo XC40 получили хорошие оценки.

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Фото, видео: IIHS