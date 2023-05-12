Найдено самое опасное место в машинах
Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) разбил пять небольших автомобилей по новым, более строгим правилам краш-тестов. Результат оказался не лучшим. Ни одна модель не получила оценку агентства «Хорошо».
Испытаны были хорошо знакомые нам автомобили, один из которых входит в тройку самых популярных моделей в мире по итогам продаж 2022 года. Это Honda Civic, Toyota Corolla, Kia Forte (Cerato), Nissan Sentra и Subaru Crosstrek (XV).
«Во всех небольших автомобилях, которые мы тестировали, манекен заднего пассажира проскакивал под ремнем безопасности, в результате чего ремень с пояса поднимался на живот и увеличивал риск получения пассажиром внутренних повреждений», — говорит президент IIHS Дэвид Харки.
Согласно новым правилам краш-тестов на заднее сиденье за водителем помещается еще один манекен, уровень защиты которого влияет на общую оценку безопасности при лобовых столкновениях.
И вот какие результаты показали испытанные модели:
|
Модель
|
Общая оценка
|
Оценка безопасности заднего пассажира
|
Honda Civic Sedan
|
Приемлемо
|
Плохо
|
Toyota Corolla Sedan
|
Приемлемо
|
Плохо
|
Kia Forte (Cerato)
|
Плохо
|
Плохо
|
Nissan Sentra
|
Плохо
|
Плохо
|
Subaru Crosstrek (XV)
|
Плохо
|
Плохо
В марте IIHS провел аналогичные краш-тесты 13 кроссоверов, из которых только четыре получили оценку «Хорошо»: Ford Explorer, Ford Mustang Mach-E, Subaru Ascent и Tesla Model Y.
В декабре 2022 года агентство провело краш-тесты 15 небольших кроссоверов, из которых только Ford Escape, да Volvo XC40 получили хорошие оценки.
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Фото, видео: IIHS
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