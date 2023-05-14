Разбушевавшегося водителя Мустанга не смог остановить даже фургон

Перед этим он снес четыре автомобиля.

Дикий случай, когда водитель Ford Mustang потерял голову и стал крушить все на своем пути, произошел в Лос-Анджелесе на минувшей неделе.

22-летний Сет Пойнт сначала врезался сзади в Infiniti, затем развернул машину, еще немного проехал задним ходом, пока не врезался в грузовой фургон.

После этого водитель совсем сорвался с цепи: рванул Мустанг вперед, снова ударил фургон, толкнув его назад. Затем выехал на полосу встречного движения и врезался в Porsche Boxster, перепрыгнул через бордюр и снова врезался в Infiniti.

Полиция сообщает, что Пойнт в общей сложности повредил четыре автомобиля и был обвинен в нападении с применением оружия. В результате очевидного безумия водителя несколько человек получили травмы.

Мужчину арестовали, чтобы его утихомирить, даже пришлось надеть на него наручники. Но позже его отпустили под залог в размере 30 тысяч долларов (2,3 млн рублей), который внесли родители задержанного. Что с ним произошло и под какими веществами он находился, выяснится в суде, который назначен на 25 мая.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Видео: YouTube

Фото: скриншот видео Youtube