Миллионер нашел самое странное применение McLaren Senna GTR (ВИДЕО)
Суперкар теперь будет стоять без движения, но не в музее.
В Австралии миллионер решил украсить суперкаром McLaren Senna GTR свой пентхаус на 57 этаже небоскреба.
Адриан Портелли (состояние 350 миллионов долларов) опубликовал у себя в соцсетях фотографии, где он позирует на фоне машины в своем пентхаусе. Появилось даже видео самого процесса подъема, ради которого пришлось даже перекрывать дороги.
Проверь себя на знание ПДД7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Это, конечно, не первая дорогая эксклюзивная машина в гараже Портелли. За его коллекцию он даже заслужил прозвище «Мистер Ламбо», но поднять в небоскреб он решил почему-то Mclaren.
«За рулем» можно читать в Viber
Источник: Realestate.com.au, 9 News Australia
Фото: Realestate.com.au, 9 News Australia
Видео: 9 News Australia / youtube
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0