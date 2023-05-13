Миллионер нашел самое странное применение McLaren Senna GTR (ВИДЕО)

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За РулемЛегендарную Acura NSX варварски распилили пополам

В Австралии миллионер решил украсить суперкаром McLaren Senna GTR свой пентхаус на 57 этаже небоскреба.

Адриан Портелли (состояние 350 миллионов долларов) опубликовал у себя в соцсетях фотографии, где он позирует на фоне машины в своем пентхаусе. Появилось даже видео самого процесса подъема, ради которого пришлось даже перекрывать дороги.

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Это, конечно, не первая дорогая эксклюзивная машина в гараже Портелли. За его коллекцию он даже заслужил прозвище «Мистер Ламбо», но поднять в небоскреб он решил почему-то Mclaren.

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Источник: Realestate.com.au, 9 News Australia

Фото: Realestate.com.au, 9 News Australia

Видео: 9 News Australia / youtube

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