General Motors возвращается на покинутые рынки

Это подтвердило руководство концерна.

Компания General Motors возвращается в Европу с гаммой электрических моделей на платформе Ultium после сокращения присутствия в 2017 году. Это подтвердила президент GM Europe Жаклин МакКуэйд.

Источник заявляет, что в новой европейской линейке обязательно будет присутствовать Cadillac Lyriq. Вместе с ним возможны поставки компактного Chevrolet Equinox EV и среднеразмерного Blazer EV. Кроме того, вероятно появление Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV и GMC Hummer EV.

Начать распространение линейки электромобилей планируется со скандинавских стран (Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия).

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Источник: Automotive News

Фото: Cadillac