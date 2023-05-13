General Motors возвращается на покинутые рынки
Это подтвердило руководство концерна.
Компания General Motors возвращается в Европу с гаммой электрических моделей на платформе Ultium после сокращения присутствия в 2017 году. Это подтвердила президент GM Europe Жаклин МакКуэйд.
Источник заявляет, что в новой европейской линейке обязательно будет присутствовать Cadillac Lyriq. Вместе с ним возможны поставки компактного Chevrolet Equinox EV и среднеразмерного Blazer EV. Кроме того, вероятно появление Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV и GMC Hummer EV.
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Начать распространение линейки электромобилей планируется со скандинавских стран (Норвегия, Швеция, Дания и Финляндия).
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Источник: Automotive News
Фото: Cadillac
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