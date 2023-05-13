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Porsche прощается с моделью 718

Представлена особая экстремальная версия 718 Spyder RS.

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Porsche прощается с моделью 718 в ее нынешнем виде. Представлен 718 Spyder RS – последний автомобиль в линейке с двигателем внутреннего сгорания.

Шестицилиндровый оппозитный двигатель новинки развивает 500 л.с. и 450 Нм. Версия с механической коробкой передач не предусмотрена, а с «роботом» 718 Spyder RS приобрел лучшую динамику в семействе: до 100 км/ч он разгоняется за 3,4 с.

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Выхлопная система из нержавеющей стали, 20-дюймовые колёса, адаптивные амортизаторы PASM входят в стандартное оснащение. Стоить такая машина будет от 160 700 долларов (12,5 млн рублей). Публичный дебют запланирован на июль. В Европе продажи стартуют уже в этом году, американцам придется подождать до следующего.

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Источник: Porsche

Фото: Porsche

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За РулемПшенин Владимир
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