Продажи Aurus упали вдвое

Сможете угадать, сколько это в штуках?

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в апреле на российском рынке реализовано 2 автомобиля премиального бренда Aurus. В марте этот показатель был вдвое выше. Минимальная цена, за которую можно купить автомобиль этой марки, – 37 550 000 рублей (цена кроссовера Komendant)

За четыре месяца текущего года продажи составили 11 экземпляров. За весь 2022 год был продан 31 автомобиль, а за 2021 год – 20.

При этом Aurus планирует произвести за 2023 год 200 Komendant, что сопоставимо с продажами Bentley в России. В 2021 году компания продала 256 машин.

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Источник: autonews

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»