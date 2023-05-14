Продажи Aurus упали вдвое
Сможете угадать, сколько это в штуках?
Согласно данным аналитического агентства «Автостат», в апреле на российском рынке реализовано 2 автомобиля премиального бренда Aurus. В марте этот показатель был вдвое выше. Минимальная цена, за которую можно купить автомобиль этой марки, – 37 550 000 рублей (цена кроссовера Komendant)
За четыре месяца текущего года продажи составили 11 экземпляров. За весь 2022 год был продан 31 автомобиль, а за 2021 год – 20.
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При этом Aurus планирует произвести за 2023 год 200 Komendant, что сопоставимо с продажами Bentley в России. В 2021 году компания продала 256 машин.
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Источник: autonews
Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»
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