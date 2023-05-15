Удержался в седле, но получил с ноги: невероятный случай наглости

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10 мая в Саратовской области произошел инцидент, до сих пор отзывающийся эхом в местных и общероссийских пабликах и СМИ. Это случилось в Каменском на проспекте Юбилейный.

На кадрах ролика видно, как мотоциклист двигается по проспекту, приближаясь к выезду со второстепенной слева. Как мы поймем пару секунд спустя, именно с этой дороги вылетит ВАЗ, который зацепит байк.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Выглядит как чудо, но мотоциклисту после удара о переднюю часть машины удается удержаться в седле и продолжить движение. Но далее, на съемке с другой камеры, видно, что ему пришлось остановить свой Kawasaki – очевидно, он почувствовал боль от удара.

Он спешился и присел (точнее, почти упал) на обочину. Но не успел он сделать это, к нему подъехала машина – очевидно, та самая, с которой произошло столкновение. Буквально на ходу из нее выскочил пассажир.

Он нанес удар ногой по сидящему мотоциклисту. Сообщается, что водитель мотоцикла собирается обратиться в полицию. Если это произойдет, ехавшим в легковушке (их было трое), и в особенности драчливому пассажиру, придется отвечать перед законом.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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