Как можно (но не стоит!) добраться по Байкалу до острова Ольхон

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За РулемВот почему нельзя буксовать на сухой траве! (видео)

В марте «За рулем» рассказывал о том, что под лед Байкала проваливаются туристы, и из-за этого МЧС организует специальные посты. Однако видео о переправах на машинах по льду Байкала продолжают появляться с завидной регулярностью.

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Скорее всего, это видео также датировано мартом, однако завирусилось лишь сейчас. Пара местных гидов на УАЗах перевозят туристов на крупнейший остров Байкала – Ольхон.

На льду заметны явные проталины, но, кажется, они никого не волнуют. Спокойствие гидов передается туристам. Помимо опасности такого путешествия пользователи в комментариях отмечают плохое влияние машин на экологию уникального озера.

Отметим, что с 1 мая на Байкале действует паромное сообщение с Ольхоном, а дневная температура в середине месяца – около 6-9°С.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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