Краеугольным камнем договора о сотрудничестве стала «умная» электрификация. Ждем совместный электромобиль?

Geely вернула в Россию Emgrand, на что Changan отвечает российской премьерой новой модели, но на глобальном уровне отношения двух китайских компаний теперь партнерские. Подписан документ о стратегическом сотрудничестве, и вскоре мы должны увидеть его плоды.

Речь в документе идет о взаимодействии по постройке машин, новых силовых агрегатов, разработке ПО и по всему, что касается новой мобильности.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроме того, документ содержит еще одну важную деталь: Geely и Changan собираются вместе работать над тем, чтобы вывести автопром Китая на новый уровень в мире.

Разработка батарей, их быстрая зарядка и замена, новые операционные системы, взаимодействие между машиной и мобильными устройствами – вот лишь некоторые пункты новой программы. Компании намерены совместно использовать свои преимущества и делиться между собой ресурсами.

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Фото: Changan и «За рулем»