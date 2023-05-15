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Changan анонсировал в России очередную новинку

Неназванную модель рассекретили по силуэту.

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На российском рынке в скором времени появится еще одна модель от китайского производителя Changan. На официальном российском сайте марки появился силуэт кроссовера с пометкой «Скоро». Каких-либо подробностей не раскрывается.

По купеобразному силуэту эксперты предположили, что это будет молодежный UNI-T. По своей стилистике он сильно напоминает старшего UNI-K, но имеет более скромные габариты: 4515 мм в длину, 1870 мм в ширину и 1545 мм в высоту при колесной базе 2710 мм. Таким образом, он находится в одном размерном ряду с Haval Jolion или Chery Tiggo 7 Pro.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Какие именно комплектации будут предложены российскому потребителю, тоже пока неясно. Если судить по картинкам, то можно предположить, что их будет три.

Вне зависимости от комплектации, под капотом автомобиля будет установлен 1,5-литровый турбодвигатель, который работает в сочетании с роботом 7DCT.

Ранее представители компании заявляли, что планирует продавать в России 14 моделей. Буквально на днях стало известно, что Changan готовится начать продажи новых седанов Alsvin. По своему формату седан схож с популярными на российском рынке Hyundai Solaris и Kia Rio, а по стоимости они могут конкурировать с некоторыми моделями АВТОВАЗа.

За Рулем
  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Китайские автомобили

Фото: Changan

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За РулемПономарева Дарина
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