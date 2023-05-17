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Как разогнать пробку? Троллейбусом! (видео)

Трагикомичный эпизод произошел в Томске на Комсомольском проспекте. По неизвестной причине находящийся на маршруте троллейбус поехал назад.

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Взгляните на видео: поначалу может показаться, что ничего необычного не происходит (так бывает довольно часто), но по правому ряду видны «рога» троллейбуса, который явно движется не туда…

Источник сообщает, что десяткам автомобилей пришлось уворачиваться от внезапного «здоровяка». По видео создается впечатление, что как минимум одному кроссоверу это не удалось и на его кузове остались царапины. Остальные спаслись втискиванием в соседний ряд и прыжками через бордюр.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

На видео живо реагируют в соцсетях:

«Поворот проехал», – шутит Андрей Русский.

«Плюс с минусом перепутали», – добавляет Александр Любаев.

«Вот так же должны скорую с пожарной пропускать», – замечает Сергей Павленко.

Судя по всему, обошлось без пострадавших – во всяком случае, о таковых не сообщается.

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео vK

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За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
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