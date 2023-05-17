Москвич в городе: смотрим первый ролик от производителя
Кстати, он появится в эфире и на федеральных каналах страны.
Это первый рекламный ролик в новой истории марки «Москвич», сообщает Телеграм-канал производителя.
Будущее рождается в настоящем, где человек помогает человеку, а автомобили Москвич выручают сотни тысяч людей каждый день: быстро добраться в офис, отвезти вовремя ребенка в школу, поехать в путешествие с комфортом, заботиться друг о друге и обеспечивать безопасность», – говорится в описании к видео.
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В этом будущем, которое наступает, есть горячий хлеб и свежий кофе, встречи начинаются вовремя, дороги гладкие и ровные, а люди в соседних машинах улыбаются тебе.
Ну а мы насладимся прекрасными картинками утра в просыпающемся городе.
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Источник: Завод «Москвич»/Telegram
Видео: YouTube
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