#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
Советы и лайфхакиНаши опросыРедакцияВсе автомобили в РоссииАвтомобили из Парка За рулемФорумПодписка на журналЗадачи по ПДДСпециальные проекты
«Мама, я попал в ДТП» – помните этот развод? Вот как «попал» его исполнитель«Мама, я попал в ДТП» – помните этот развод? Вот как «попал» его исполнитель
Всего за четыре дня аферист собрал с пожилых...
Россиян отправят в автопутешествияРоссиян отправят в автопутешествия
Для привлекательности такого вида отдыха...
Новые модели КАМАЗа: раскрыты планы предприятияНовые модели КАМАЗа: раскрыты планы предприятия
Как минимум три машины производитель уже...

Москвич в городе: смотрим первый ролик от производителя

Кстати, он появится в эфире и на федеральных каналах страны.

За РулемНа заводе рассказали, когда на конвейер встанет Москвич 6

Это первый рекламный ролик в новой истории марки «Москвич», сообщает Телеграм-канал производителя.

Будущее рождается в настоящем, где человек помогает человеку, а автомобили Москвич выручают сотни тысяч людей каждый день: быстро добраться в офис, отвезти вовремя ребенка в школу, поехать в путешествие с комфортом, заботиться друг о друге и обеспечивать безопасность», – говорится в описании к видео.

За РулемКак не загубить двигатель некачественным масломЗа Рулем7 причин купить этот классный гаджет для автомобилистовЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В этом будущем, которое наступает, есть горячий хлеб и свежий кофе, встречи начинаются вовремя, дороги гладкие и ровные, а люди в соседних машинах улыбаются тебе.

Ну а мы насладимся прекрасными картинками утра в просыпающемся городе.

Источник: Завод «Москвич»/Telegram

Видео: YouTube

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0