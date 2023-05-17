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Новые модели КАМАЗа: раскрыты планы предприятия

Как минимум три машины производитель уже «засветил»: два самосвала и один тягач.

За РулемСмотрите, новый автопоезд КАМАЗ – что он может?

На праздновании Дня конструктора КАМАЗа директор НТЦ Евгений Макаров очертил круг задач, которые поставлены перед инженерами предприятия на ближайшее время.

Основной проект – рестарт автомобилей поколения К5. В текущем году мы должны вывести на рынок не только седельные тягачи, но и тяжелые самосвалы, расширить модельный ряд», – отметил Макаров.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Речь, в частности, идет о самосвале КАМАЗ-65952 с колесной формулой 6х6, показанном на фото. Есть в этом семействе и четырехосная машина КАМАЗ-65953. Оба варианта КАМАЗ испытывал и собирался выводить на рынок в июле 2021 года, но не сложилось. Теперь моделям предстоит переход на новую компонентную базу.

То же самое касается трехосного седельного тягача. КАМАЗ-65956 должен расширить начатое двухосным КАМАЗ-54901 семейство.

За Рулем

Источник: КАМАЗ

Фото: КАМАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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