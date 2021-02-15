Будет сразу два варианта — шестиосный и восьмиосный, а также тягач с подъемной осью.

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Пресс-служба КАМАЗа сообщает, что предприятие выводит на рынок сразу три модели с новой кабиной К5 — магистральный тягач и два самосвала. Первая новинка — это КАМАЗ-65659, который расширяет ряд тягачей, начавший формироваться с четырехосной модели КАМАЗ-54901. Главное отличие новой машины — в дополнительной подъемной оси, позволившей довести полную массу грузовика до 26 тонн.

Ведущим остался один мост (гипоидный, Daimler), колесная формула новой модели — 6х2. Коробка передач — 12-ступенчатый автомат ZF Traxon. Межсервисный интервал у тягача — немалые 120 000 километров, благодаря новому рядному 6-цилиндровому мотору модели 910, развивающему 450 л.с.

Точно такие же моторы и у еще двух новинок — самосвалов КАМАЗ-65951 с колесной формулой 8х4 (на фото) и КАМАЗ-65952 (6х6), предназначенных для перевозки сыпучих грузов и уже прошедших все испытания.

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Отметим, что кабина К5 уже применялась на самосвалах — например, на беспилотном Самсоне, но сейчас речь не о единичных экземплярах, а о серийном выпуске. Новые самосвалы КАМАЗ-65951 и КАМАЗ-65952 имеют полную массу 50 и 41 тонну, задние мосты выдерживают осевую нагрузку 16 тонн. Самосвальные установки планируются различных объемов — от 16 до 25 кубометров.

Старт продаж тягачей КАМАЗ-65659 намечен на март 2021 года, а самосвалов КАМАЗ-65951 и КАМАЗ-65952- на июль 2021 года.

Кабина К5 идет на смену К4, а вот классическую К3 решили оставить в производстве.

Фото: КАМАЗ