Нам предсказали, какую долю рынка России займут «китайцы»

К концу 2023 года перевес может оказаться существенным. И тут важно не сделать ту же ошибку, что и с европейскими автоконцернами.

Из иностранных компаний в России, по большому счету, остались на сегодняшний день только китайцы – это Geely, Haval, JAC, пришедший на смену Renault, и Chery, отметила генеральный директор международной консалтинговой компании «Автобосс» Татьяна Григорьева.

Притом что до недавнего времени китайских машин на нашем рынке было крайне мало, сейчас их доля составляет примерно 40%, а к концу года, по ее мнению, они займут уже 60%.

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Но пока для Китая наш рынок не очень интересен – он слишком мал. Например, только Geely в прошлом году у себя в стране продала более миллиона машин, а у нас общие продажи на авторынке недотягивают до этой цифры. Плюс наш рынок из-за западных санкций стал чрезвычайно проблематичным. Поэтому китайцы ведут себя в России максимально аккуратно, стараются не светиться.

Проблема в том, считает эксперт, что китайцы заходят сейчас на наш рынок точно так же, как это в свое время делали западные компании. Им не нужны совместные предприятия с российскими партнерами, они не готовы делиться технологиями, обучать наших инженеров, им выгодно привозить в нашу страну готовые машины. Российские заводы они готовы использовать, но только для крупноузловой сборки.

Сейчас в стратегическом партнерстве между Москвой и Пекином вопросы автоиндустрии стоят не на первом месте. Но если их не будут ставить и решать на самом высоком уровне, Россия вновь начнет превращаться в «автомобильную помойку», на этот раз китайскую, предостерегла эксперт.

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Источник: РИА Новости

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС