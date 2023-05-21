Не поверите, кто стал причиной массового ДТП на трассе

Пострадало минимум четыре автомобиля.

Большинство водителей делают все возможное, чтобы избежать убийства живого существа на проезжей части, но зачастую в плотном трафике это может быть опасным.

Как в этом случае, когда американский водитель подверг риску десятки автомобилистов своей попыткой обезопасить черепаху, неспешно пересекавшую оживленное шоссе во Флориде (США).

Водитель заметил черепаху, пересекающую дорогу US-331, и остановился прямо посреди проезжей части, чтобы пропустить ее и чтобы на нее не наехали менее бдительные автомобилисты.

В результате произошла массовая авария, зафиксированная видеорегистратором грузовика, который следовал сзади и врезался как минимум в два других автомобиля, в том числе в автомобиль защитника природы.

Не пострадала при этом только черепаха – целой и невредимой ее переместили в ближайший пруд.

«Мы все должны стараться защитить дикую природу и естественных обитателей фауны. Но все же нужно просчитывать последствия, ведь порой попытка помочь животному, выбравшемуся на оживленную дорогу, может нанести вам или другим водителям опасные для жизни травмы», — прокомментировал происшествие офис шерифа округа Уолтон.

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Видео: YouTube

Фото: скриншот видео YouTube