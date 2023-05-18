Нам рассказали, откуда берется пробег у новых автомобилей

На одометре машин из салонов никогда не бывает нулей, а порой там десятки пройденных километров

Покупатели интересуются: откуда берутся эти цифры? Что, автомобиль не новый? Специалисты спешат их успокоить: каждая машина, покидая конвейер, проходит обязательное тестирование на треке сборочного завода. При этом длина трека зависит от требований компаний и может быть разной. Так, тульский завод Haval имеет сразу два трека, длина большего из которых составляет 2 км.

Кроме того, автомобили двигаются между цехами, перемещаются по заводской парковке, загоняются на автовоз, скатываются с него и т. п. Так понемногу и набегают несколько десятков километров.

Стоит учитывать также, что бывает обычный тест собранного автомобиля, а бывает целый аудит. И здесь уже пробег автомобиля по отношению даже к машинам, произведенным в ту же смену, может быть существенно больше. Но все равно он укладывается в нормативы.

Дилеры говорят, что к ним приходят машины, на одометре которых красуются и 50 км, и 100 км прбега. Покупателям приходится объяснять, откуда берутся эти километры.

Кстати, сегодня можно встретить обратную ситуацию. На классифайдах размещают объявления о продаже иномарок, ввезенных по схеме параллельного импорта, с небольшим пробегом. Их позиционируют как «с пробегом».

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Источник: «Тарантас Ньюс»